Контррозвідник попався на чималому хабарі

Луцький контррозвідник, який вияв факт правопорушення, яке вчинив військовослужбовець Луцького прикордонного загону, вирішив не направляти інформацію до правоохоронців, а отримати за її приховування чималий хабар.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, затримали начальника відділу військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБ України підполковника С. під час вимагання та одержання "хабара".

Контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн. від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за не направлення до правоохоронних органів інформації щодо можливої протиправної діяльності останнього, ніби то пов'язаної з незаконним переміщенням товарів через держкордон України,

– написав Анатолій Матіос.

Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події.

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