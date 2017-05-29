Скандал з концертом Лободи в Одесі: активісти попередили, хто наступний

Одеські активісти, які напередодні зірвали виступ артистки Світлани Лободи, попередили, що готують "теплий прийом" Іванові Дорну. Його концерт запланований в Одесі на 9 червня.

Ввечері 28 травня місцеві активісти організували протест біля нічного клубу "Ібіца" в Одесі, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Під час штовханини в натовп полетіли петарди, димові шашки і навіть був застосований сльозогінний газ.

Організатори вирішили скасувати концерт Лободи. Сама співачка не змогла спокійно покинути нічний клуб – її вивезли морем на катері.

Вранці у понеділок у співачки прокоментували скасування концерту.

Про те, хто може стати наступним після Лободи, якщо приїде в Одесу, написав у своєму Facebook місцевий активіст, колишній голова осередку "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко.

У підсумку по протесту проти виступу Лободи: концерт зірвано. Наступний — Ваня Дорн,

– написав він, опублікувавши фото афіші концерту Світлани Лободи, на якій стоїть ногами.

Концерт Дорна в Одесі запланований на 9 червня у тому ж клубі, що й мав відбутися виступ Світлани Лободи.

До слова, Іван Дорн у квітні відзначився неоднозначними заявами – зізнався, що не допомагав українським військовим, а війну на Донбасі назвав "сваркою двох братів".

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