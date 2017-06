Головні концерти Києва, які не можна пропустити

Літо обіцяє грандіозну концертну програму – на гастролі в Київ приїдуть багато іноземних зірок. На чиї виступи купувати квитки цього літа? Ми зібрали головну афішу концертів літа 2017.

Головні концерти Києва: афиша

26 червня

Evanescence

Stereo Plaza, Київ

Легендарний американський гурт прямує до Киева! Ви точно знаеєте Evanescence, якщо співали у дитинстві "Bring me to life", цей трек став справжнью візитною карткою музикантів та надовго захопив серця і плеєри підлітків усього світу. 15 мільйонів проданих копій дебютного альбому, статуетки "Греммі" та Billboord Music Awards – це все про Evanescence.

Evanescence, "Bring me to life":

27 червня

LP

Stereo Plaza, Київ

Новина про її виступ підірвала інтернет. Першу тисячу квитків розкупили лише за добу! І це навіть без реклами. Авторка хіта "Lost on you" та королева fm-частот LP точно збере цього літа аншлаг в Україні, тому з квитками краще не затягувати.

LP, "Lost on you":



19 липня

Depeche Mode. Global Spirit Tour

НСК Олімпійський

Через чотири роки Depeche Mode повертаються в Україну. Минулого разу, презентуючи "Delta Machine", вони зірвали аншлаг і схоже збираються це повторити. У 2017 зі своїм туром "Global Spirit Tour", що охоплює 32 міста Європи, гурт знову приїде до Києва, а по дорозі завітає в Білорусь, Словенію, Угорщину, Францію та інші європейські країни.

Depeche Mode, "Heaven":

27 липня

Foals

Арт-завод Платформа, Київ

Концерт цілком можна назвати одним з найбільш очікуваних, адже українські шанувальники чекають приїзду Foals вже дуже довго. Щорічно гурт грає сотні сольних концертів та виступає на найкрутіших фестивалях, а ось в Києві хлопці не грали ніколи, але настав час це виправити.

Foals, "What Went Down":

2 серпня

Marilyn Manson

Палац Спорту, Київ

Великикого і жахливого Менсона знають усі. Не виключено навіть, що хтось лякає ним своїх дітей. На сцені Мерелін не соромиться висловлювань на релігійні і політичні теми, спалює Біблію і все це щедро приправляє соусом з найякіснішого індастріал року. Ну а крім релігійної атрибутики до Києва Менсон обіцяє привезти новий альбом.

Marilyn Manson, "The Mephistopheles Of Los Angeles"

24-27 серпня

Asian Dub Foundation і Shantel

Koktebel Jazz Festival

Чорноморськ

Тільки уявіть – легендарному фестивалю виповнюється 15 років! Цього року ювілейний "Джаз Коктебель" вже другий рік проходитиме у маленькоому курортному містечку Чорноморськ. Ідеальні білі пляжі, чисте море і атмосфера, за яку ми так любимо цей фестиваль. Дивно, але разом з музикою в Чорноморськ вдалося перевезти все інше. Ну а крім моря на фестивалі цьогорік чекатимуть знакових британців Asian Dub Foundation та відомого німецького діджея Shantel (він же Штефан Хантель) і його Bucovina Club Orkestar. "Джаз Коктебель" відбуватиметься з 24 по 27 серпня, тож, крім іншого, стане чудовою можливістю провести кілька святкових днів у моря на березі.

Shantel DISKO BOY:

28 серпня

Alt-J

Арт-завод "Платформа", Київ

На рахунку цих хлопців два студійні альбоми, премія Mercury Prize і номінація "Греммі" за другий реліз "This Is All Yours". Як і більша частина артистів з нашого списку, до Києва Alt-J приїдуть вперше і ще невідомо, коли після цього концерту знову повернуться. Тому не пропускайте. Проводжати літо потрібно гідно і кращого приводу не знайти!

alt-J, "In Cold Blood":