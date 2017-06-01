Головні концерти Києва, які не можна пропустити

Літо обіцяє грандіозну концертну програму – на гастролі в Київ приїдуть багато іноземних зірок. На чиї виступи купувати квитки цього літа? Ми зібрали головну афішу концертів літа 2017.
26 червня
Evanescence
Stereo Plaza, Київ
Купити квитки можна тут.
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Легендарний американський гурт прямує до Киева! Ви точно знаеєте Evanescence, якщо співали у дитинстві "Bring me to life", цей трек став справжнью візитною карткою музикантів та надовго захопив серця і плеєри підлітків усього світу. 15 мільйонів проданих копій дебютного альбому, статуетки "Греммі" та Billboord Music Awards – це все про Evanescence.
Evanescence, "Bring me to life":
27 червня
LP
Stereo Plaza, Київ
Купити квитки можна тут.
Новина про її виступ підірвала інтернет. Першу тисячу квитків розкупили лише за добу! І це навіть без реклами. Авторка хіта "Lost on you" та королева fm-частот LP точно збере цього літа аншлаг в Україні, тому з квитками краще не затягувати.
LP, "Lost on you":
19 липня
Depeche Mode. Global Spirit Tour
НСК Олімпійський
Купити квитки можна тут.
Через чотири роки Depeche Mode повертаються в Україну. Минулого разу, презентуючи "Delta Machine", вони зірвали аншлаг і схоже збираються це повторити. У 2017 зі своїм туром "Global Spirit Tour", що охоплює 32 міста Європи, гурт знову приїде до Києва, а по дорозі завітає в Білорусь, Словенію, Угорщину, Францію та інші європейські країни.
Depeche Mode, "Heaven":
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27 липня
Foals
Арт-завод Платформа, Київ
Купити квитки можна тут.
Концерт цілком можна назвати одним з найбільш очікуваних, адже українські шанувальники чекають приїзду Foals вже дуже довго. Щорічно гурт грає сотні сольних концертів та виступає на найкрутіших фестивалях, а ось в Києві хлопці не грали ніколи, але настав час це виправити.
Foals, "What Went Down":
2 серпня
Marilyn Manson
Палац Спорту, Київ
Купити квиток можна тут.
Великикого і жахливого Менсона знають усі. Не виключено навіть, що хтось лякає ним своїх дітей. На сцені Мерелін не соромиться висловлювань на релігійні і політичні теми, спалює Біблію і все це щедро приправляє соусом з найякіснішого індастріал року. Ну а крім релігійної атрибутики до Києва Менсон обіцяє привезти новий альбом.
Marilyn Manson, "The Mephistopheles Of Los Angeles"
24-27 серпня
Asian Dub Foundation і Shantel
Koktebel Jazz Festival
Чорноморськ
Купити квитки можна тут.
Тільки уявіть – легендарному фестивалю виповнюється 15 років! Цього року ювілейний "Джаз Коктебель" вже другий рік проходитиме у маленькоому курортному містечку Чорноморськ. Ідеальні білі пляжі, чисте море і атмосфера, за яку ми так любимо цей фестиваль. Дивно, але разом з музикою в Чорноморськ вдалося перевезти все інше. Ну а крім моря на фестивалі цьогорік чекатимуть знакових британців Asian Dub Foundation та відомого німецького діджея Shantel (він же Штефан Хантель) і його Bucovina Club Orkestar. "Джаз Коктебель" відбуватиметься з 24 по 27 серпня, тож, крім іншого, стане чудовою можливістю провести кілька святкових днів у моря на березі.
Shantel DISKO BOY:
28 серпня
Alt-J
Арт-завод "Платформа", Київ
Купити квитки можна тут.
На рахунку цих хлопців два студійні альбоми, премія Mercury Prize і номінація "Греммі" за другий реліз "This Is All Yours". Як і більша частина артистів з нашого списку, до Києва Alt-J приїдуть вперше і ще невідомо, коли після цього концерту знову повернуться. Тому не пропускайте. Проводжати літо потрібно гідно і кращого приводу не знайти!
alt-J, "In Cold Blood":