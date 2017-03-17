Копачі бурштину заблокували міжнародну трасу на Житомирщині

Близько сотні копачів бурштину з Олевська на Житомирщині блокують трасу міжнародного значення Київ – Ковель. Вимагають дозволити їм працювати легально.

Через це на дорозі утворився величезний затор.

Блокування траси розпочалося близько 14:00. Понад сто вантажівок стоять, через це зазнають збитки самі водії.

Скільки буде тривати блокування – невідомо. Люди готові стояти до ночі.

У поліції повідомили,якщо місцева влада не зможе вирішити питання зі блокуванням траси, ймовірно, що правоохоронці почнуть затримувати порушників, які блокують транспортну мережу.

До слова, напередодні на Рівненщині бурштинокопачі стріляли у поліцейського.