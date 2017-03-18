Копачі бурштину знову перекрили міжнародну трасу

На Рівненщині нелегальні копачі бурштину знову перекрили трасу "Київ-Ковель". На дорозі поблизу села Федорівка зібралось більше сотні чоловіків у балаклавах. Вони безперервно ходять по пішохідному переходу.

Перекриття триває уже другий день. Таким чином копачі вимагають легалізувати видобуток бурштину та звільнити із СІЗО 43-річного жителя селища Клесів, якого затримали у четвер. До ізолятора селянин потрапив через те, що 16 березня вистрілив у поліцейського. У селі правоохоронці намагались конфіскувати мотопомпи, якими користуються нелегальні копачі. Однак, коли полісмени спробували конфіскувати знайдене, на них раптово накинулися майже три сотні агресивних чоловіків, які стояли поруч. У копів полетіли каміння, палиці та порожні пляшки. А один з нападників вистрілив у поліцейського з травматичного пістолета. Від кулі правоохоронця врятував бронежилет. Читайте також: Бурштиновий бізнес в Україні забрав життя китаянки: шокуюче розслідування

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