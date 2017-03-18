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Копачі бурштину знову перекрили міжнародну трасу

14:41, сьогодні 189 Читать новость на русском

На Рівненщині нелегальні копачі бурштину знову перекрили трасу "Київ-Ковель". На дорозі поблизу села Федорівка зібралось більше сотні чоловіків у балаклавах. Вони безперервно ходять по пішохідному переходу.

Перекриття триває уже другий день.

Таким чином копачі вимагають легалізувати видобуток бурштину та звільнити із СІЗО 43-річного жителя селища Клесів, якого затримали у четвер.

До ізолятора селянин потрапив через те, що 16 березня вистрілив у поліцейського. У селі правоохоронці намагались конфіскувати мотопомпи, якими користуються нелегальні копачі. Однак, коли полісмени спробували конфіскувати знайдене, на них раптово накинулися майже три сотні агресивних чоловіків, які стояли поруч. У копів полетіли каміння, палиці та порожні пляшки. А один з нападників вистрілив у поліцейського з травматичного пістолета. Від кулі правоохоронця врятував бронежилет.

Читайте також: Бурштиновий бізнес в Україні забрав життя китаянки: шокуюче розслідування

Теги: Україна бурштин Рівне
Джерело: 24 Канал
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