Корейська компанія показала можливості гігантського людиноподібного робота

Південнокорейська компанія Hankook Mirae Technology Robotics виклала відео, в якому показала проміжні результати роботи над створенням людиноподібного робота Method-2.

В ролику, опублікованому сайтом Designboom, показано, як робот робить свої перші кроки, пише Birdinflight.

Проект був запущений в 2014 році – на його реалізацію творці змогли зібрати близько 200 мільйонів доларів інвестицій.

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Уже в 2017 році компанія планує завершити роботу над ним і почати серійне виробництво подібних моделей: продавати їх планують за ціною в 8,3 мільйона доларів за кожну.

У викладеному відео Method-2 управляється дистанційно, але також він оснащений кабіною, з якої контролювати руху машини зможе пілот.

За задумом розробників, використовуватися робот буде під час надзвичайних ситуацій для потрапляння в місця, куди людині проникнути складно або небезпечно.