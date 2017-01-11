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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Корисна і смачна їжа в школах – це реальність: підтримайте проект відомого кулінара

13:20, сьогодні 110
Як змінити систему харчування в школах
Як змінити систему харчування в школах / 24 Канал

Сосиска і розварена каша – це, певно, те, що найбільше запам'яталося із шкільної їдальні. А рецепти приготування та страви не змінювались вже десятки років.

До того ж, рецепти із шкільних їдалень давно не відповідають стандартам кулінарії та технологіям приготування. Від цього більшість дітей надають перевагу бутербродам чи чіпсам із найближчого буфету.

Складається враження, що й надалі очікувати змін від місцевої влади та самих освітніх закладах не доводиться. На сайті Громадського проекту нещодавно зареєстрували проект, який покликаний змінити саму систему харчування в школах. Його автор – відомий український кулінар та випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu Євген Клопотенко.

Кулінар планує розробити спеціальний збірник рецептів, за яким будуть готувати в школах.

Про культуру харчування в Україні читайте більше на сайті кулінара.

Цей збірник буде створений на основі сучасних технік обробки продуктів та дитячої дієтології. Що важливо: вартість усіх страв не входитиме за грошові рамки, які закладені в бюджети харчування. Це руйнує міф про те, що харчуватися корисно можна лише за великі гроші, які школи собі дозолити просто не можуть.

Щоб підтримати громадський проект "Створення сучасного рецептурного збірника страв для шкільних навчальних закладів", потрібно проголосувати за нього на сайті. Чим більше голосів набере проект, тим ймовірніше, що на нього будуть виділені гроші зі столичного бюджету.

Підтримати проект та проголосувати за нього можна на сайті Громадського проекту.

Довідка: Громадський проект – платформа реалізації ідей для поліпшення українських міст в рамках бюджету участі.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Київ Здоров'я освіта
Джерело: 24 Канал
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