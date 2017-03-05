"Корисні" електронні татуювання: як вони працюють

Японські дослідники розробили корисні електронні татуювання, які можуть дозволити наносити різні цифрові компоненти прямо на шкіру.

Про це повідомляють на Publishing.

Команда вчених з університету Васеда в Японії розробила простий і недорогий метод виготовлення електронних татуювань. Їхня товщина сягає всього 750 нанометрів завдяки гнучкій еластомерній плівці, з якої вони виготовлені.

Науковці стверджують, що це може значно вплинути на розвиток носимих гаджетів людини і на такі сфери як медицина, охорона здоров'я і сфера спортивного тренування.

Використання подібних технологій може вимірювати рівень глюкози або алкоголю в крові без використання додаткових пристроїв. При цьому дослідники також розробили новий метод створення і нанесення струмопровідних татуювань за допомогою струменевого принтера. З'єднання самих компонентів татуювання буде можливе без додаткової "пайки" завдяки нанесенню нового шару плівки.

Нову систему японці перевіряли на практиці протягом декількох днів на штучній моделі шкіри.

Ми зробили гнучкі і клейкі ультратонкі плівки-нанолисти для застосування в якості електронних підкладок і пакувальних плівок. У цій роботі електронні елементи, такі як чіп резистора і світлодіодні чіпи, були стиснуті між нанолистів товщиною менше одного мікрометру для отримання електричної провідності в срібних лініях.

Їх нанесли струменевим друком на нанолисти. Цей процес "сендвіч-фіксації" сприяв розвитку електронного пристрою, що показує подібність зчеплення і процесу з поверхні шкіри,

– розповіли сім японців-дослідників.

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