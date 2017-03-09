Корисні файли. Чи можна визначити якість води в домашніх умовах
Корисні файли 07:18, сьогодні 200 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – наш організм на 80% складається з води. Тож важливо пити чисту і корисну рідину. Але, найперше, важливо визначити якість води.
Також у випуску:
Як перетворити фен на праску чи насос.
Способи зробити оригінальну підставку для книг своїми руками.
Незвичайна підставка для комп'ютера.
Джерело: 24 Канал
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