Корисні файли. Чи можна визначити якість води в домашніх умовах

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – наш організм на 80% складається з води. Тож важливо пити чисту і корисну рідину. Але, найперше, важливо визначити якість води.

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