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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Корисні файли. Чи можна визначити якість води в домашніх умовах

Корисні файли 07:18, сьогодні 200 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – наш організм на 80% складається з води. Тож важливо пити чисту і корисну рідину. Але, найперше, важливо визначити якість води.

Також у випуску:

Як перетворити фен на праску чи насос.

Способи зробити оригінальну підставку для книг своїми руками.

Незвичайна підставка для комп'ютера.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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