Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером
Корисні файли 07:45, сьогодні 933 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – чи вдасться зекономити, встановивши бойлер і чи вигідна ця інновація в побутових умовах.
Також у випуску:
Кілька корисних лайфхаків зі старою газетою.
Як зробити зручний умивальник з пластикової пляшки.
Джерело: 24 Канал
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