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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером

Корисні файли 07:45, сьогодні 933 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – чи вдасться зекономити, встановивши бойлер і чи вигідна ця інновація в побутових умовах.

Також у випуску:

Кілька корисних лайфхаків зі старою газетою.

Як зробити зручний умивальник з пластикової пляшки.

Теги: гроші Корисні файли комунальні послуги Поради
Джерело: 24 Канал
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