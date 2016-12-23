Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – чи вдасться зекономити, встановивши бойлер і чи вигідна ця інновація в побутових умовах.

Також у випуску: Кілька корисних лайфхаків зі старою газетою. Як зробити зручний умивальник з пластикової пляшки.

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