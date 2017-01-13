Корисні файли. Детальніше про нові правила "автоцивілки"
Корисні файли 07:32, сьогодні 213 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з 1 грудня усі постраждалі в ДТП можуть вимагати компенсацію у своїй страховій, а не вибивати гроші із винуватця пригоди.
Також у випуску:
Чим можуть бути корисні вішаки.
Як зробити пластилін вдома.
Корисна формочка для фаршу, яка значно полегшить життя господинь.
Джерело: 24 Канал
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