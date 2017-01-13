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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корисні файли. Детальніше про нові правила "автоцивілки"

Корисні файли 07:32, сьогодні 213 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з 1 грудня усі постраждалі в ДТП можуть вимагати компенсацію у своїй страховій, а не вибивати гроші із винуватця пригоди.

Також у випуску:

Чим можуть бути корисні вішаки.

Як зробити пластилін вдома.

Корисна формочка для фаршу, яка значно полегшить життя господинь.

Теги: Україна Корисні файли Поради Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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