Корисні файли. Детальніше про нові правила "автоцивілки"

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з 1 грудня усі постраждалі в ДТП можуть вимагати компенсацію у своїй страховій, а не вибивати гроші із винуватця пригоди.

Також у випуску: Чим можуть бути корисні вішаки. Як зробити пластилін вдома. Корисна формочка для фаршу, яка значно полегшить життя господинь.

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