Корисні файли. Кілька простих і креативних ідей для загортання подарунків

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Щоб подарунки були красивими, треба їх загорнути зі смаком. Кілька креативних ідей дивіться у дайджесті.

Також у випуску: Що дарувати жінкам і чоловікам, аби їм усе сподобалося.



Як зробити симпатичні підсвічники власноруч.

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