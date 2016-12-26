Корисні файли. Кілька простих і креативних ідей для загортання подарунків
Корисні файли 07:23, сьогодні 12 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Щоб подарунки були красивими, треба їх загорнути зі смаком. Кілька креативних ідей дивіться у дайджесті.
Також у випуску:
Що дарувати жінкам і чоловікам, аби їм усе сподобалося.
Як зробити симпатичні підсвічники власноруч.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ЗМІ назвали діагноз поліцейської, з якої познущалися молодики4 листопада , 08:25 266
Боєць АТО відповів Савченко, за що попросить вибачення у Донбасу23 липня , 10:12 157
Путін відповів Порошенку щодо ситуації на Донбасі16 жовтня , 19:04 9
Корисні файли. Як їздити взимку і чого категорично не можна робити в мороз: поради водіям7 грудня , 07:46
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня , 07:45
Корисні файли. Краще. Практичні поради для економії електроенергії27 листопада , 07:18
Коментарі