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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Корисні файли. Кілька простих і креативних ідей для загортання подарунків
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Кілька простих і креативних ідей для загортання подарунків

Корисні файли 07:23, сьогодні 12 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Щоб подарунки були красивими, треба їх загорнути зі смаком. Кілька креативних ідей дивіться у дайджесті.

Також у випуску:

Що дарувати жінкам і чоловікам, аби їм усе сподобалося.

Як зробити симпатичні підсвічники власноруч.

Теги: Новорічні свята Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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