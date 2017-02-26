Корисні файли. Краще. Для чого існує програма "теплих кредитів" та як їх отримати

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Але є програма "теплих кредитів", яка допоможе суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.

Також у випуску: Де стануть у нагоді звичайні батарейки. На що здатен інтерактивний перекладач. Як самому змайструвати оригінальну фоторамку. Що робити при страйку авіакомпанії. Лайфхаки із сірниками. Як зробити сигналізацію власноруч. Способи використання сонячної батареї.

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