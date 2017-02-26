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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Корисні файли. Краще. Для чого існує програма "теплих кредитів" та як їх отримати

Корисні файли 07:48, сьогодні 179 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Але є програма "теплих кредитів", яка допоможе суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.

Також у випуску:

Де стануть у нагоді звичайні батарейки.

На що здатен інтерактивний перекладач.

Як самому змайструвати оригінальну фоторамку.

Що робити при страйку авіакомпанії.

Лайфхаки із сірниками.

Як зробити сигналізацію власноруч.

Способи використання сонячної батареї.

Теги: Корисні файли Поради опалювальний сезон
Джерело: 24 Канал
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