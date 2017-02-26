Корисні файли. Краще. Для чого існує програма "теплих кредитів" та як їх отримати
Корисні файли 07:48, сьогодні 179 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – квитанції за опалення й досі лишаються болючою темою для багатьох українців. Але є програма "теплих кредитів", яка допоможе суттєво зекономити на опаленні свого помешкання.
Також у випуску:
Де стануть у нагоді звичайні батарейки.
На що здатен інтерактивний перекладач.
Як самому змайструвати оригінальну фоторамку.
Що робити при страйку авіакомпанії.
Лайфхаки із сірниками.
Як зробити сигналізацію власноруч.
Способи використання сонячної батареї.
Джерело: 24 Канал
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