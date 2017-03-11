Корисні файли. Краще. Як можна визначити якість води удома
Корисні файли 12:41, сьогодні 16 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як визначити якість води, скільки це буде коштувати у лабораторіях і чи можна перевірити воду з-під крана в домашніх умовах.
Також у випуску:
Як перетворити фен на праску чи насос.
Як відкрити вино черевиком.
Вихідні у Європі: як насичено провести час за кордоном.
Як безпечно викрутити лампочку.
Чи можна зробити своїми руками болгарку.
Джерело: 24 Канал
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