Корисні файли. Краще. Як можна визначити якість води удома

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як визначити якість води, скільки це буде коштувати у лабораторіях і чи можна перевірити воду з-під крана в домашніх умовах.

Також у випуску: Як перетворити фен на праску чи насос. Як відкрити вино черевиком. Вихідні у Європі: як насичено провести час за кордоном. Як безпечно викрутити лампочку. Чи можна зробити своїми руками болгарку.

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