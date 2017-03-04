Корисні файли. Краще. Як під час походу в магазин не купити непотріб
Корисні файли 09:57, сьогодні 127 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як похід за продуктами зробити простим та економним, щоб не купити того, чого не планувалося.
Також у випуску:
Універсальні вішаки: унікальна добірка цікавих лайвхаків.
Солодке завдання: як розділити плитку шоколаду на цілу компанію.
Зубна щітка з власним фонтаном.
Як не потрапити у пастку під час оренди житла.
Кілька порад про те, як прослуховування музики зробити ще кращим.
Як своїми руками зробити охолоджувач для напоїв та їжі.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Серйозний бій біля Світлодарської дуги: з’явилася нова інформація про загиблих18 грудня 2016 , 22:29 5
В Україну повертається тепло7 грудня 2016 , 13:14
Ярош озвучив ідеальний план звільнення окупованих територій23 жовтня 2016 , 14:40 20
Корисні файли. Що краще – дарування квартири чи заповіт10 лютого , 07:20
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня 2016 , 07:45