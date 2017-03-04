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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Корисні файли. Краще. Як під час походу в магазин не купити непотріб

Корисні файли 09:57, сьогодні 127 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як похід за продуктами зробити простим та економним, щоб не купити того, чого не планувалося.

Також у випуску:

Універсальні вішаки: унікальна добірка цікавих лайвхаків.

Солодке завдання: як розділити плитку шоколаду на цілу компанію.

Зубна щітка з власним фонтаном.

Як не потрапити у пастку під час оренди житла.

Кілька порад про те, як прослуховування музики зробити ще кращим.

Як своїми руками зробити охолоджувач для напоїв та їжі.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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