Корисні файли. Краще. Як під час походу в магазин не купити непотріб

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як похід за продуктами зробити простим та економним, щоб не купити того, чого не планувалося.

Також у випуску: Універсальні вішаки: унікальна добірка цікавих лайвхаків. Солодке завдання: як розділити плитку шоколаду на цілу компанію. Зубна щітка з власним фонтаном. Як не потрапити у пастку під час оренди житла. Кілька порад про те, як прослуховування музики зробити ще кращим. Як своїми руками зробити охолоджувач для напоїв та їжі.

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