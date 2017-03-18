Корисні файли. Краще. Як почати ремонт квартири "з нуля"

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – на відміну від квартири, яка вже була в експлуатації, ремонт у новій оселі потрібно виконувати з урахуванням багатьох нюансів.

Також у випуску: Кілька порад, як позбутися від плям на одязі. Скільки коштує фільтр для води і як його правильно обирати. Як власноруч зробити проектор із підручних засобів. Креативний стіл, що підійде для малої та великої компаній.

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