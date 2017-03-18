10:19
18 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Насіров на волі.
Вєсті.UA
21:51, 17 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 23:00: Обама не прослуховував Трампа. У Стамбулі затримали терористів
Випуск новин
00:28, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Програми Корисні файли
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Корисні файли. Краще. Як почати ремонт квартири "з нуля"

Корисні файли 09:44, сьогодні 128 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – на відміну від квартири, яка вже була в експлуатації, ремонт у новій оселі потрібно виконувати з урахуванням багатьох нюансів.

Також у випуску:

Кілька порад, як позбутися від плям на одязі.

Скільки коштує фільтр для води і як його правильно обирати.

Як власноруч зробити проектор із підручних засобів.

Креативний стіл, що підійде для малої та великої компаній.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
сьогодні, 08:13 Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
Ольга Черненко 1800
#SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
17 березня, 21:58 #SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
Наталія Заболотна 1963
Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
17 березня, 20:00 Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
Анна Косинська 3794
Насиров – великий альтруист, или Как жена мужа спасала
17 березня, 19:13 Насиров – великий альтруист, или Как жена мужа спасала
Юрий Касьянов 1469
Дешеві мандрівки літаками Ryanair: найцікавіше для туристів
17 березня, 18:02 Дешеві мандрівки літаками Ryanair: найцікавіше для туристів
Настя Сукач 1815
Московський торговий центр оглушив гімн України
 7 січня , 14:13 42
Аваков прокоментував скандальні фото своєї заступниці
 13 листопада 2016 , 19:03 180
У мережі з'явились фото вбитого снайпера "ДНР"
 9 березня , 15:05
Корисні файли. Що краще – дарування квартири чи заповіт
 10 лютого , 07:20
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером
23 грудня 2016 , 07:45
Корисні файли. Краще. Як і коли варто купувати квиток на літак, щоб зекономити
11 лютого , 07:29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук