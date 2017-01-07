Корисні файли. Краще. Як правильно сервірувати стіл. На гачку шалених знижок

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – важливо, щоб на столі стояли не тільки "правильні" страви, а й в правильному порядку. Як не потрапити на гачок маркетологів в період новорічних знижок.

Також у випуску: Які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує. Як легко збільшити місце в шафі для взуття. Коли знадобиться пристрій "аварійна труба". Як врятувати здавалось би безнадійно зіпсовану річ. Способи зробити пилосос власноруч.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter