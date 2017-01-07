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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Корисні файли. Краще. Як правильно сервірувати стіл. На гачку шалених знижок

Корисні файли 07:05, сьогодні 146 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – важливо, щоб на столі стояли не тільки "правильні" страви, а й в правильному порядку. Як не потрапити на гачок маркетологів в період новорічних знижок.

Також у випуску:

Які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує.

Як легко збільшити місце в шафі для взуття.

Коли знадобиться пристрій "аварійна труба".

Як врятувати здавалось би безнадійно зіпсовану річ.

Способи зробити пилосос власноруч.

Теги: Новорічні свята Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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