Корисні файли. Краще. Як правильно сервірувати стіл. На гачку шалених знижок
Корисні файли 07:05, сьогодні 146 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – важливо, щоб на столі стояли не тільки "правильні" страви, а й в правильному порядку. Як не потрапити на гачок маркетологів в період новорічних знижок.
Також у випуску:
Які розваги пропонують українські міста на новорічні вихідні та скільки це коштує.
Як легко збільшити місце в шафі для взуття.
Коли знадобиться пристрій "аварійна труба".
Як врятувати здавалось би безнадійно зіпсовану річ.
Способи зробити пилосос власноруч.
Джерело: 24 Канал
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