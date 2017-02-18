Корисні файли. Краще. Як правильно вибрати вживане авто

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – на що варто звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля.

Також у випуску: Лайфхаки для одягу. Як самому зробити кінетичний пісок. Друшлак для нарізання салату. Як правильно вибрати енергоощадні лампи. Корисні поради з використання чайних пакетиків. Органайзер для взуття своїми руками.

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