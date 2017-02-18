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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Корисні файли. Краще. Як правильно вибрати вживане авто

Корисні файли 07:51, сьогодні 380 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – на що варто звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля.

Також у випуску:

Лайфхаки для одягу.

Як самому зробити кінетичний пісок.

Друшлак для нарізання салату.

Як правильно вибрати енергоощадні лампи.

Корисні поради з використання чайних пакетиків.

Органайзер для взуття своїми руками.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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