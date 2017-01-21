Корисні файли. Краще. Як зробити портативну зарядку до телефону
Корисні файли 08:08, сьогодні 7 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – незамінна річ в дорозі – портативна зарядка. Однак її можна зробити і власними руками.
Також у випуску:
Як підвищити вологість в оселі під час опалювального сезону.
Метал, що притягує: як з користю використовувати магніти.
Мобільні опори, які допоможуть людям з обмеженими можливостями.
Де найпопулярніший гірськолижний курорт в Україні.
Кілька чудових ідей для смартфона.
Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах.
Кілька способів використати біопластик.
Джерело: 24 Канал
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