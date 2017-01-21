Корисні файли. Краще. Як зробити портативну зарядку до телефону

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – незамінна річ в дорозі – портативна зарядка. Однак її можна зробити і власними руками.

Також у випуску: Як підвищити вологість в оселі під час опалювального сезону. Метал, що притягує: як з користю використовувати магніти. Мобільні опори, які допоможуть людям з обмеженими можливостями. Де найпопулярніший гірськолижний курорт в Україні. Кілька чудових ідей для смартфона. Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах. Кілька способів використати біопластик.

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