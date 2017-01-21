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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Краще. Як зробити портативну зарядку до телефону

Корисні файли 08:08, сьогодні 7 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – незамінна річ в дорозі – портативна зарядка. Однак її можна зробити і власними руками.

Також у випуску:

Як підвищити вологість в оселі під час опалювального сезону.

Метал, що притягує: як з користю використовувати магніти.

Мобільні опори, які допоможуть людям з обмеженими можливостями.

Де найпопулярніший гірськолижний курорт в Україні.

Кілька чудових ідей для смартфона.

Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах.

Кілька способів використати біопластик.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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