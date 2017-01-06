Корисні файли. Що поставити на святковий стіл на Різдво

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – 6 січня більшість українських родин збереться на Святвечір. Що ще, окрім куті, має бути на столі.

Також у випуску: Як зробити кухонні клопоти простішими: хитрощі від шеф-кухаря. Чарівна куля власноруч: як зробити. Клейкий пластилін, який швидко прилипає та міцно тримає.

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