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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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Корисні файли. Що поставити на святковий стіл на Різдво

Корисні файли 08:03, сьогодні 75 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – 6 січня більшість українських родин збереться на Святвечір. Що ще, окрім куті, має бути на столі.

Також у випуску:

Як зробити кухонні клопоти простішими: хитрощі від шеф-кухаря.

Чарівна куля власноруч: як зробити.

Клейкий пластилін, який швидко прилипає та міцно тримає.

Теги: Новорічні свята Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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