Корисні файли. Що поставити на святковий стіл на Різдво
Корисні файли 08:03, сьогодні 75 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – 6 січня більшість українських родин збереться на Святвечір. Що ще, окрім куті, має бути на столі.
Також у випуску:
Як зробити кухонні клопоти простішими: хитрощі від шеф-кухаря.
Чарівна куля власноруч: як зробити.
Клейкий пластилін, який швидко прилипає та міцно тримає.
Джерело: 24 Канал
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