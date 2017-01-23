Корисні файли. Що робити новачку на гірськолижному курорті – практичні поради
Корисні файли 07:32, сьогодні 62 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – зима – найкращий час для лижників та сноубордистів. Що робити на курорті новачку, де орендувати спорядження та як підніматися на гору – покрокова інструкція.
Також у випуску:
Як зробити запальничку власноруч.
Кілька нестандартних способів, як можна використати зубочистки.
Як створити додаткові кімнати без зайвої мороки.
Джерело: 24 Канал
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