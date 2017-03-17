Корисні файли. Топ 5-міст Європи, куди варто поїхати з дитиною-школярем на весняні канікули

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – невдовзі у деяких школах розпочнуться весняні канікули. І батьки мають можливість зі своїми дітьми-школярами на відпочинок. В тому числі і закордон.

Також у випуску: Як зробити хлопавку власноруч. Що таке плащ-намет і як він функціонує. Кілька порад на щодень на кухні.

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