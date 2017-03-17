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Корисні файли. Топ 5-міст Європи, куди варто поїхати з дитиною-школярем на весняні канікули

Корисні файли 07:12, сьогодні 110 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – невдовзі у деяких школах розпочнуться весняні канікули. І батьки мають можливість зі своїми дітьми-школярами на відпочинок. В тому числі і закордон.

Також у випуску:

Як зробити хлопавку власноруч.

Що таке плащ-намет і як він функціонує.

Кілька порад на щодень на кухні.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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