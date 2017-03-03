Корисні файли. Все про сушарки для взуття
Корисні файли 07:20, сьогодні 6 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Як вибрати або зробити власними руками сушарку для взуття
Також у випуску:
Як помити машину без води.
Що можна з робти з пластикової пляшки.
Зарядний пристрій, який рятує життя.
Джерело: 24 Канал
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