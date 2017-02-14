Корисні файли. Як дбати про стосунки

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – стосунки – це не лише гарно проведені вечори, романтика та близька людина поряд. Це ще й старанна праця над собою та стосунками, вміння знаходити компроміси та уживатися з іншою людиною.

Також у випуску: Як урізноманітнити своє повсякдення. Як зробити сукню для ляльки своїми руками.

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