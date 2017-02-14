Корисні файли. Як дбати про стосунки
Корисні файли 07:31, сьогодні 131 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – стосунки – це не лише гарно проведені вечори, романтика та близька людина поряд. Це ще й старанна праця над собою та стосунками, вміння знаходити компроміси та уживатися з іншою людиною.
Також у випуску:
Як урізноманітнити своє повсякдення.
Як зробити сукню для ляльки своїми руками.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Провокації в Криму: Путін добився свого, – Financial Times4 вересня 2016 , 08:08 10
Безсмертний розповів, яку роль Савченко відіграє у грі Кремля20 грудня 2016 , 20:03 8
3200 українці не побачать – Розенко назвав реальну суму мінімалки18 листопада 2016 , 09:25 48
Корисні файли. Що краще – дарування квартири чи заповіт10 лютого , 07:20
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня 2016 , 07:45