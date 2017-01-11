Корисні файли. Як купити пральну машину і не пошитися в дурні

У випуску програми "Корисні файли", – як стати справжнім експертом у виборів правльної машини за короткий час.

Також у випуску: Кілька цікавих ідей, як використовувати стяжки для кабелів.



Зробіть близьким приємне: листівка власними руками.

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