Корисні файли. Як можна використати святкову ялинку з користю

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – після завершення новорічних свят ялинка, зазвичай, відправляється насмішник. Однак святкове дерево можна використати з користю.

Також у випуску: Придатна не лише для писання: кілька лайфхаків для кулькової ручки. Як компактно складати новорічні прикраси. Мобільні опори, які стануть у нагоді людям з особливим потребами.

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