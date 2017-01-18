Корисні файли. Як можна використати святкову ялинку з користю
Корисні файли 09:12, сьогодні 22 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – після завершення новорічних свят ялинка, зазвичай, відправляється насмішник. Однак святкове дерево можна використати з користю.
Також у випуску:
Придатна не лише для писання: кілька лайфхаків для кулькової ручки.
Як компактно складати новорічні прикраси.
Мобільні опори, які стануть у нагоді людям з особливим потребами.
Джерело: 24 Канал
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