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Корисні файли. Як можна використати святкову ялинку з користю

Корисні файли 09:12, сьогодні 22 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – після завершення новорічних свят ялинка, зазвичай, відправляється насмішник. Однак святкове дерево можна використати з користю.

Також у випуску:

Придатна не лише для писання: кілька лайфхаків для кулькової ручки.

Як компактно складати новорічні прикраси.

Мобільні опори, які стануть у нагоді людям з особливим потребами.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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