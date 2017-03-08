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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Корисні файли. Як насичено провести час на весняних вихідних

Корисні файли 08:41, сьогодні 40 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з приходом весни вже немає необхідності відсиджуватися вдома, і виникає нестерпне бажання кудись поїхати, наприклад закордон. Та як зробити це цікаво та максимально насичено.

Також у випуску:

Як оригінально можна пити каву.

Креативно облаштувати спальне місце: цікаві ідеї для економії домашнього простору.

Крісло, яке розкладається одним рухом і складається за принципом жалюзі.

Теги: Подорожі Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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