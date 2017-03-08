Корисні файли. Як насичено провести час на весняних вихідних

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з приходом весни вже немає необхідності відсиджуватися вдома, і виникає нестерпне бажання кудись поїхати, наприклад закордон. Та як зробити це цікаво та максимально насичено.

Також у випуску: Як оригінально можна пити каву. Креативно облаштувати спальне місце: цікаві ідеї для економії домашнього простору. Крісло, яке розкладається одним рухом і складається за принципом жалюзі.

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