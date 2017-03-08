Корисні файли. Як насичено провести час на весняних вихідних
Корисні файли 08:41, сьогодні 40 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з приходом весни вже немає необхідності відсиджуватися вдома, і виникає нестерпне бажання кудись поїхати, наприклад закордон. Та як зробити це цікаво та максимально насичено.
Також у випуску:
Як оригінально можна пити каву.
Креативно облаштувати спальне місце: цікаві ідеї для економії домашнього простору.
Крісло, яке розкладається одним рухом і складається за принципом жалюзі.
Джерело: 24 Канал
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