Корисні файли. Як навчитися швидко кататися на лижах
Корисні файли 07:51, сьогодні 252 Читать новость на русском
У випуску програми Корисні файли, – що треба для того, аби почати займатись лижним спортом.
Також у випуску:
Гарні ідеї на щодень: побутові лайфхаки.
Практична романтика: як зробити рукавичка для двох.
Джерело: 24 Канал
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