Корисні файли. Як не потрапити на гачок "шалених знижок"
Корисні файли 07:02, сьогодні 405 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – у багатьох магазинах майоріють передсвяткові знижки, які обіцяють покупцям шалену економію. Такі цифри затьмарюють голову. Та як не потрапити "на гачок" маркетологів.
Також у випуску:
Реабілітація улюбленої речі: як врятувати безнадійно зіпсований одяг.
Новий спосіб прибирання: як зробити пилосос власноруч.
Портативний тренажерний зал, який поміститься в коробку.
Джерело: 24 Канал
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