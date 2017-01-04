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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Корисні файли. Як не потрапити на гачок "шалених знижок"

Корисні файли 07:02, сьогодні 405 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – у багатьох магазинах майоріють передсвяткові знижки, які обіцяють покупцям шалену економію. Такі цифри затьмарюють голову. Та як не потрапити "на гачок" маркетологів.

Також у випуску:

Реабілітація улюбленої речі: як врятувати безнадійно зіпсований одяг.

Новий спосіб прибирання: як зробити пилосос власноруч.

Портативний тренажерний зал, який поміститься в коробку.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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