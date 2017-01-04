Корисні файли. Як не потрапити на гачок "шалених знижок"

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – у багатьох магазинах майоріють передсвяткові знижки, які обіцяють покупцям шалену економію. Такі цифри затьмарюють голову. Та як не потрапити "на гачок" маркетологів.

Також у випуску: Реабілітація улюбленої речі: як врятувати безнадійно зіпсований одяг. Новий спосіб прибирання: як зробити пилосос власноруч. Портативний тренажерний зал, який поміститься в коробку.

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