Корисні файли. Як не потрапити у пастку при оренді житла
Корисні файли 06:53, сьогодні 14 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – як правильно обрати квартиру в оренду на декілька днів чи короткий термін, щоб не потрапити на шахраїв.
Також у випуску:
Як покращити прослуховування музики: незвичні поради.
Охолоджувач для напоїв та їжі своїми руками.
Weekender – дорожня сумка із автономних відділень.
Джерело: 24 Канал
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