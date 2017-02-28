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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Корисні файли. Як не потрапити у пастку при оренді житла

Корисні файли 06:53, сьогодні 14 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – як правильно обрати квартиру в оренду на декілька днів чи короткий термін, щоб не потрапити на шахраїв.

Також у випуску:

Як покращити прослуховування музики: незвичні поради.

Охолоджувач для напоїв та їжі своїми руками.

Weekender – дорожня сумка із автономних відділень.

Теги: Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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