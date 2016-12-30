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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Як не зіпсувати свято Нового року: дієві поради

Корисні файли 07:48, сьогодні 69 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли" – шедро накритий стіл – невід’ємний атрибут нового року. Щоправда, наслідки відповідні – переїдання чи навіть отруєння.

Також у випуску:

Новорічні лайфхаки: як зробити новорічну ніч незабутньою.

Як можна використовувати лимон.

Як перетворити дім на колекцію прихованих вікон.

Теги: Новорічні свята Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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