Корисні файли. Як не зіпсувати свято Нового року: дієві поради

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – шедро накритий стіл – невід’ємний атрибут нового року. Щоправда, наслідки відповідні – переїдання чи навіть отруєння.

Також у випуску: Новорічні лайфхаки: як зробити новорічну ніч незабутньою. Як можна використовувати лимон. Як перетворити дім на колекцію прихованих вікон.

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