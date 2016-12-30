Корисні файли. Як не зіпсувати свято Нового року: дієві поради
Корисні файли 07:48, сьогодні 69 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – шедро накритий стіл – невід’ємний атрибут нового року. Щоправда, наслідки відповідні – переїдання чи навіть отруєння.
Також у випуску:
Новорічні лайфхаки: як зробити новорічну ніч незабутньою.
Як можна використовувати лимон.
Як перетворити дім на колекцію прихованих вікон.
Джерело: 24 Канал
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