Корисні файли. Як обрати найкращий гірськолижний курорт в Україні

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – взимку багато хто вирішує відпочити на гірськолижних курортах. Прекрасна погода, повно снігу, рухливі види спорту та свіже повітря. От тільки які саме курорти підійдуть саме Вам.

Також у випуску: Як оригінально використати коробку з-під льодяників. Як зробити підзорну трубу з пластикової пляшки. Як працює унікальна скакалка, яка сама рахує стрибки.





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