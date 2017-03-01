Корисні файли. Як перевірити документи на вживане авто

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – що важливо знати при оформленні договору на вживаний автомобіль та як перевірити документи на нього.

Також у випуску: Кілька корисних лайфхаків на кожен день. Як відкрити бляшану банку ложкою. Що допоможе зробити "домашній город".

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