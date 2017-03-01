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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Корисні файли. Як перевірити документи на вживане авто

Корисні файли 09:11, сьогодні 228 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – що важливо знати при оформленні договору на вживаний автомобіль та як перевірити документи на нього.

Також у випуску:

Кілька корисних лайфхаків на кожен день.

Як відкрити бляшану банку ложкою.

Що допоможе зробити "домашній город".

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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