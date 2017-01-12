Корисні файли. Як підготуватись до ЗНО без шалених фінансових витрат
Корисні файли 07:18, сьогодні 66 Читать новость на русском
У випуску програми "Корисні файли" – до початку ЗНО лишилось трішки більше як 4 місяці. Батьки вже давно почали думати, як саме допомогти підготуватись своїй дитині до цих тестів. Один з найпоширеніших варіантів – відправити дитину до репетитора.
Також у випуску:
Унікальні лайфхаки, які значно спростять повсякдення.
Як змайструвати вічний кабель.
Джерело: 24 Канал
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