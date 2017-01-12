Корисні файли. Як підготуватись до ЗНО без шалених фінансових витрат

У випуску програми "Корисні файли" – до початку ЗНО лишилось трішки більше як 4 місяці. Батьки вже давно почали думати, як саме допомогти підготуватись своїй дитині до цих тестів. Один з найпоширеніших варіантів – відправити дитину до репетитора.

Також у випуску: Унікальні лайфхаки, які значно спростять повсякдення. Як змайструвати вічний кабель.

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