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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Корисні файли. Як планувати сімейний бюджет

Корисні файли 07:52, сьогодні 155 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – чи не кожна родина зіштовхується з проблемою неефективного витрачання сімейного бюджету. Але є кілька способів, як можна мінімалізувати витрати та логічно його розподілити на місяць.

Також у випуску:

Як оригінально використовувати шуроповерт.

Кілька варіантів незвичного використання воскових олівців.

Теги: Корисні файли Поради гроші
Джерело: 24 Канал
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