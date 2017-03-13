Корисні файли. Як планувати сімейний бюджет

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – чи не кожна родина зіштовхується з проблемою неефективного витрачання сімейного бюджету. Але є кілька способів, як можна мінімалізувати витрати та логічно його розподілити на місяць.

Також у випуску: Як оригінально використовувати шуроповерт. Кілька варіантів незвичного використання воскових олівців.

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