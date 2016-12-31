Корисні файли. Як приготувати культовий салат олів'є

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як правильно засервірувати новорічний стіл та приготувати класичний салат.

Також у випуску: Цікаві лайфхаки, які допоможуть на кухні. Як додати "святковості" продуктам на столі. Для кого будуть корисними домашні сходи із підствіткою.

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