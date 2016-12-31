Корисні файли. Як приготувати культовий салат олів'є
Корисні файли 08:26, сьогодні 137 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – як правильно засервірувати новорічний стіл та приготувати класичний салат.
Також у випуску:
Цікаві лайфхаки, які допоможуть на кухні.
Як додати "святковості" продуктам на столі.
Для кого будуть корисними домашні сходи із підствіткою.
Джерело: 24 Канал
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