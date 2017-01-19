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Корисні файли. Як швидко закрити ФОП в домашніх умовах

Корисні файли 07:43, сьогодні 65 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з нового року в Україні стало невигідно тримати так звані "сплячі" ФОПи. Підприємці змушені платити єдиний соціальний внесок. Через такі податкові ініціативи неактивні ФОПи почали масово припиняти підприємницьку діяльність.

Також у випуску:

Саморобна аудіосистема та настільна лампа: як ще можна використовувати смартфон.

Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах.

Кілька способів використати біопластик.

Теги: Корисні файли Податки гроші
Джерело: 24 Канал
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