Корисні файли. Як швидко закрити ФОП в домашніх умовах
Корисні файли 07:43, сьогодні 65 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з нового року в Україні стало невигідно тримати так звані "сплячі" ФОПи. Підприємці змушені платити єдиний соціальний внесок. Через такі податкові ініціативи неактивні ФОПи почали масово припиняти підприємницьку діяльність.
Також у випуску:
Саморобна аудіосистема та настільна лампа: як ще можна використовувати смартфон.
Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах.
Кілька способів використати біопластик.
Джерело: 24 Канал
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