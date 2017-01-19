Корисні файли. Як швидко закрити ФОП в домашніх умовах

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – з нового року в Україні стало невигідно тримати так звані "сплячі" ФОПи. Підприємці змушені платити єдиний соціальний внесок. Через такі податкові ініціативи неактивні ФОПи почали масово припиняти підприємницьку діяльність.

Також у випуску: Саморобна аудіосистема та настільна лампа: як ще можна використовувати смартфон. Як зробити сухий дезодорант в домашніх умовах. Кілька способів використати біопластик.

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