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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корисні файли. Як швидко зробити портативну зарядку для телефону

Корисні файли 07:15, сьогодні 811 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Корисні файли", – як зліпити з підручних засобів саморобний Power Bank.

Також у випуску:

Як встановити електричну теплу підлогу і скільки це коштує.

Як з користю використовувати магніти.

Теги: смартфон Корисні файли
Джерело: 24 Канал
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