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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Як створити наливну підлогу власними руками

Корисні файли 07:11, сьогодні 76 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – про те, як при бажанні самотужки покласти наливну підлогу.

Також у випуску:

Лайхаки для смартфонів та дротів.

Була пляшка, став кухоль. Креативні келихи власного виробництва.

Як самотужки зробити терку із підручних матеріалів.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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