Корисні файли. Як створити наливну підлогу власними руками

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – про те, як при бажанні самотужки покласти наливну підлогу.

Також у випуску: Лайхаки для смартфонів та дротів. Була пляшка, став кухоль. Креативні келихи власного виробництва. Як самотужки зробити терку із підручних матеріалів.

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