Корисні файли. Як створити наливну підлогу власними руками
Корисні файли 07:11, сьогодні 76 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – про те, як при бажанні самотужки покласти наливну підлогу.
Також у випуску:
Лайхаки для смартфонів та дротів.
Була пляшка, став кухоль. Креативні келихи власного виробництва.
Як самотужки зробити терку із підручних матеріалів.
Джерело: 24 Канал
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