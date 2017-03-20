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Корисні файли. Як вберегтися від кишенькових злодіїв

Корисні файли 07:16, сьогодні 99 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – всі хоча б раз у житті зіштовхувались з кишеньковими злочинами. Проте, якщо вивчити кілька найпростіших правил, можна мінімізувати загрозу крадіжки у транспорті чи на вулиці.

Також у випуску:

Нетрадиційне використання горілки.

Як зробити паяльник своїми руками.

Теги: Корисні файли Поради алкоголь
Джерело: 24 Канал
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