Корисні файли. Як вберегтися від кишенькових злодіїв
Корисні файли 07:16, сьогодні 99 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – всі хоча б раз у житті зіштовхувались з кишеньковими злочинами. Проте, якщо вивчити кілька найпростіших правил, можна мінімізувати загрозу крадіжки у транспорті чи на вулиці.
Також у випуску:
Нетрадиційне використання горілки.
Як зробити паяльник своїми руками.
Джерело: 24 Канал
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