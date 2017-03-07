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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Як вибрати автокрісло для дитини

Корисні файли 07:26, сьогодні 19 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 07.03 – безпека дітей – понад усе, тим більше в салоні автомобіля. Всі знають, що малечу не можна перевозити просто так. Для них створені спеціальні крісла, про які й буде йти мова у сьогоднішньому сюжеті. Як правильно обрати автокрісло та якими принципами керуватись при виборі – дивіться у сюжеті.

Також у випуску:

Як повторно можна використовувати зубну щітку: нестандартні підходи.

Як відкрити вино черевиком.

Теги: Корисні файли Поради алкоголь
Джерело: 24 Канал
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