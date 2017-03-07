Корисні файли. Як вибрати автокрісло для дитини

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 07.03 – безпека дітей – понад усе, тим більше в салоні автомобіля. Всі знають, що малечу не можна перевозити просто так. Для них створені спеціальні крісла, про які й буде йти мова у сьогоднішньому сюжеті. Як правильно обрати автокрісло та якими принципами керуватись при виборі – дивіться у сюжеті.

Також у випуску: Як повторно можна використовувати зубну щітку: нестандартні підходи. Як відкрити вино черевиком.

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