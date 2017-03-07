Корисні файли. Як вибрати автокрісло для дитини
Корисні файли 07:26, сьогодні 19 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 07.03 – безпека дітей – понад усе, тим більше в салоні автомобіля. Всі знають, що малечу не можна перевозити просто так. Для них створені спеціальні крісла, про які й буде йти мова у сьогоднішньому сюжеті. Як правильно обрати автокрісло та якими принципами керуватись при виборі – дивіться у сюжеті.
Також у випуску:
Як повторно можна використовувати зубну щітку: нестандартні підходи.
Як відкрити вино черевиком.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В Україну повертається тепло7 грудня 2016 , 13:14
Російський політик дала пораду Україні, як зупинити Кремль3 лютого , 08:44 5
Росія готує на серпень велику війну проти України, – військовий експерт16 січня , 09:11 62
Корисні файли. Що краще – дарування квартири чи заповіт10 лютого , 07:20
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером23 грудня 2016 , 07:45