Корисні файли. Як вибрати якісний фільтр для води

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – живучи в місті, кожен зіштовхувався з проблемою питної води. Адже та вода, яка тече з-під крана, зовсім не придатна для постійного пиття. Але саме тому існують фільтри.

Також у випуску: Як зробити спиртову грілку у прямому ефірі. Кілька дієвих способів вивести плями.

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