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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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Телеканал новин 24 Програми Корисні файли
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Корисні файли. Як вибрати якісний фільтр для води

Корисні файли 07:21, сьогодні 120 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – живучи в місті, кожен зіштовхувався з проблемою питної води. Адже та вода, яка тече з-під крана, зовсім не придатна для постійного пиття. Але саме тому існують фільтри.

Також у випуску:

Як зробити спиртову грілку у прямому ефірі.

Кілька дієвих способів вивести плями.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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