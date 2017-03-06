Корисні файли. Як вигідно здати квартиру в оренду
Корисні файли 07:13, сьогодні 128 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 06.03 – інструкція, як вигідно та безпечно розпорядитися власним житлом, якщо маєте в планах його здати в оренду.
Також у випуску:
Як зробити іграшкове авто із моторчиком власними руками.
Способи безпечно викрутити лампочку, якщо вона застрягла в патроні.
Що таке "сонячний гриль" і як він працює.
Джерело: 24 Канал
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