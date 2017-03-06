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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Корисні файли. Як вигідно здати квартиру в оренду

Корисні файли 07:13, сьогодні 128 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" за 06.03 – інструкція, як вигідно та безпечно розпорядитися власним житлом, якщо маєте в планах його здати в оренду.

Також у випуску:

Як зробити іграшкове авто із моторчиком власними руками.

Способи безпечно викрутити лампочку, якщо вона застрягла в патроні.

Що таке "сонячний гриль" і як він працює.

Теги: Корисні файли Поради Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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