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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Корисні файли. З чого почати облаштування новобудови

Корисні файли 07:30, сьогодні 230 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – перед тим, як починати ремонт в новій оселі, потрібно врахувати багато нюансів, аби не зіпсувати новенькі стіни, підлогу та й решту квартири.

Також у випуску:

Кілька неординарних способів застосовувати вішаки.

Як працює картонний проектор.

Теги: Корисні файли Поради
Джерело: 24 Канал
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