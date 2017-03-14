Корисні файли. З чого почати облаштування новобудови

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – перед тим, як починати ремонт в новій оселі, потрібно врахувати багато нюансів, аби не зіпсувати новенькі стіни, підлогу та й решту квартири.

Також у випуску: Кілька неординарних способів застосовувати вішаки. Як працює картонний проектор.

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