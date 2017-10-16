Корисні поради, як правильно прати кросівки в домашніх умовах

Найулюбленіше та найзручніше взуття мільйонів жінок та чоловіків – це кросівки. Скільки б пар взуття у вас не було, кросівки завжди вимагають хорошого догляду.

Кросівки рано чи пізно брудняться, а тим більше, якщо ви любите багато ходити, гуляти і займатися спортом. Варто розповісти декілька порад, як прати кросівки, щоб зберегти їхню форму, повернути первісний вигляд і приємний запах.

Підготовчі роботи

Насправді, випрати ваші улюблені кросівки з однаковим успіхом можна і руками, і за допомогою пральної машинки. Ну але якщо ваше взуття нове і дороге, і ви боїтеся ризикувати, проведіть першу очистну процедуру вручну. Так ви будете впевнені в нормальному результаті. А простеньке взуття можна без страху закинути в пральну машину.

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Насамперед, перед будь-яким пранням потрібно із кросівок витягнути устілки. Цю деталь спортивного взуття слід прати окремо, бажано вручну, щіткою або губкою з милом або рідким миючим засобом, щоб вони добре очистилися і не деформувалися.

Теж саме варто вчинити і зі шнурками. По-перше, випрати їх руками – справа двох хвилин. А по-друге, так вони не заплутаються в один суцільний і нерозв'язаний вузол. В якості миючого засобу підійде і порошок, і господарське мило.

Перед тим як прати кросівки, вибийте їх від пилу і забруднень, пройдіться губкою або щіткою по поверхні, очистіть підошву від піску і дрібних камінців, що застрягли в заглибинах. Тут вам стануть у нагоді стара зубна щітка і дерев'яні шпажки.

Якщо ви помітили на кедах плями, їх слід видалити перед пранням. Скористайся засобом для виведення плям, пральним милом або відбілювачем (якщо ваше взуття білого кольору).

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Ну а якщо у вас модне "гламурне" взуття, прикрашене намистинками, стразами, блискітками та іншою біжутерією, перевірте, наскільки всі ці прикраси надійно закріплені на кросівках і чи не відваляться вони при машинному пранні.

Як прати кросівки в пральній машині

У машині слід прати не одну пару взуття, а дві або ж закинути в прання ще якісь речі, за ступенем забруднення і жорсткості схожі з кросівками. Це вбереже і взуття, і барабан від деформації.

Покладіть кросівки в спеціальні мішки для взуття або ж у старі наволочки. Скористайтеся рідким миючим засобом для прання, щоб він краще розчинявся і не залишав плям.

Включіть режим прання "Спортивне взуття". Якщо такий відсутній, вистав температуру 30-40°С. А режим віджимання виберіть мінімальний. Також не варто користуватися машинним сушінням, щоб взуття не деформувалося.

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Як прати кросівки руками

У теплій воді розведіть пральний порошок або рідкий миючий засіб, закиньте у неї кросівки, гарненько вмочіть і залиште на півгодини відмокати.

Потім пройдіться по всьому взуттю поролоном або щіткою, ретельно відтираючи особливо забруднені місця.

Гарненько прополощіть взуття у кількох змиваннях водою і промокніть рушником або серветкою.

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Як висушити випрані кросівки

Сушити взуття в жарку пору року краще за все на повітрі в сонячну погоду і на легкому вітерці.

Взимку не слід ставити її занадто близько до батареї. Оптимальний варіант – туго набийте кросівки папером і залишіть до повного висихання.

Також, щоб висушити мокрі кросівки, можна скористатися допомогою побутової техніки: фена, пилососа і навіть вентилятора.