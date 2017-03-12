Корисні та красиві винаходи, надруковані 3D-принтером

Тепер проблеми, які йдуть поряд з новими можливостями все більше стираються. Нові винаходи або ж прості побутові речі стають для людей доступнішими та бюджетнішими за допомогою сучасних технологій.
Як говорять розробники, на 3D-принтері сьогодні можна надрукувати все. Принаймні такі речі як замок, поличка, мильниця, чашка чи навіть будинок – точно вдасться.
У виданні Українська Правда пропонують для перегляду 33 речі, надруковані за допомогою 3D-принтера, які стануть прикрасою та корисним додатком у вашому житті.
Будинок
Деталі авто
Щітка для чищення скла машини
Відкривач пластикових пляшок
Мильниця, яка не утримує воду
Тримач для туалетного паперу
Горщик-самополивальник
Горнятка для кави
Зйомні ручки для скляного посуду
Купальник
Гачок для одягу
Ручки для незручних пакетів
Туфлі на підборах
Зберігач жіночих засобів особистої гігієни
Підставка-зарядка для смартфона
Світильник
Годинник-калейдоскоп
Лійка для душу
Тримач для гарячих чашок
Скарбничка
Акустична гітара
Об'єктив для фотокамери
Флейта
Ткацький станок
Замок
Закладка для книжки
Тримач карток пам'яті
Поличка-скарбничка
Пластиковий ключ
Футляр для навушників
Свисток
Флешка
Підставка для книжок
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