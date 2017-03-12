Корисні та красиві винаходи, надруковані 3D-принтером

Тепер проблеми, які йдуть поряд з новими можливостями все більше стираються. Нові винаходи або ж прості побутові речі стають для людей доступнішими та бюджетнішими за допомогою сучасних технологій.

Як говорять розробники, на 3D-принтері сьогодні можна надрукувати все. Принаймні такі речі як замок, поличка, мильниця, чашка чи навіть будинок – точно вдасться.

У виданні Українська Правда пропонують для перегляду 33 речі, надруковані за допомогою 3D-принтера, які стануть прикрасою та корисним додатком у вашому житті.

Будинок

Деталі авто

Щітка для чищення скла машини

Відкривач пластикових пляшок

Мильниця, яка не утримує воду

Тримач для туалетного паперу

Горщик-самополивальник

Горнятка для кави

Зйомні ручки для скляного посуду

Купальник

Гачок для одягу

Ручки для незручних пакетів

Туфлі на підборах

Зберігач жіночих засобів особистої гігієни

Підставка-зарядка для смартфона

Світильник

Годинник-калейдоскоп

Лійка для душу

Тримач для гарячих чашок

Скарбничка

Акустична гітара

Об'єктив для фотокамери

Флейта

Ткацький станок

Замок

Закладка для книжки

Тримач карток пам'яті

Поличка-скарбничка

Пластиковий ключ

Футляр для навушників

Свисток

Флешка

Підставка для книжок

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