Користувачі Facebook зможуть регулювати рівень цензури у стрічці

Соціальна мережа Facebook дозволить користувачам регулювати рівень цензури у своїй стрічці.

Про це йдеться у відкритому листі-зверненні Марка Цукерберга.

За словами Цукерберга, кожен конкретний користувач зможе сам визначати кількість контенту пов'язаного з насильством, жорстокістю, "полуничкою" і так далі.

Базові налаштування стрічки будуть базуватися на думці більшості людей в певному регіоні, а також будуть враховувати особливості місцевого законодавства.

І будь-хто зможе змінити ці налаштування за власним бажанням.

У такий спосіб Facebook хоче не тільки дати свободу "волевиявленню" своєї аудиторії, а й дізнатися про якісь "локальні" норми і закономірності в поглядах.

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