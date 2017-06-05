Користувачі шаленіють від нового тренду: кіт, що їсть круасани

Відеоролик, на якому кіт Каспер з господарем їдять круасани, назвали "найвеличнішим в історії".

Лише за декілька днів відео стало вірусним. Ролик був опублікований в мережі Instagram на сторінці господаря Rukasthecat, у якого декілька котів. Коментатори виявилися в захваті від того, як пухнастик самозабутньо їв випічку. За тиждень ролик переглянули понад 140 тисяч осіб.

"Це найвеличніше відео в Інтернеті, яке я коли-небудь бачив", – писали захоплені любителі котів і круасанів.

Who doesn't like croissants? ? nom nom nom #catvideo #love #catsofinstagram #keepwatchingforthecloseup Допис, поширений Rukas - I'm a cat (@rukasthecat) Тра 26, 2017 о 11:46 PDT

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