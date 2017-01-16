Корупція – це питання національної безпеки, – Байден звернувся до українців

Віце-президент США Джо Байден закликає громадян України продовжувати боротись з корупцією. Оскільки Росія використовує її як інструмент тиску на Україну.

Таку заяву зробив під час виступу на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу закликати народ України – продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і переслідуйте в судовому порядку чиновників, які "розбазарюють" державні гроші для свого збагачення. Тому впроваджуйте реформи, щоб викорінити корупцію", – наголосив Байден.

Віце-президент США зазначив, що Росія протягом останніх 10 років використовує корупцію як вид зброї у зовнішній політиці.

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Це вкрай важливе питання національної безпеки, не просто питання гарного управління,

– підкреслив Джо Байден.

Також віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.