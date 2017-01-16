  • укр
  • рус
13:11
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 11:00: Причина авіакатастрофи у Киргизстані. Російські ракетні установки в Криму
Випуск новин
11:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корупція – це питання національної безпеки, – Байден звернувся до українців

12:07, сьогодні 243 Читать новость на русском
Віце-президент США Джо Байден
Віце-президент США Джо Байден / globallookpress.com

Віце-президент США Джо Байден закликає громадян України продовжувати боротись з корупцією. Оскільки Росія використовує її як інструмент тиску на Україну.

Таку заяву зробив під час виступу на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу закликати народ України – продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і переслідуйте в судовому порядку чиновників, які "розбазарюють" державні гроші для свого збагачення. Тому впроваджуйте реформи, щоб викорінити корупцію", – наголосив Байден.

Віце-президент США зазначив, що Росія протягом останніх 10 років використовує корупцію як вид зброї у зовнішній політиці.

Читайте також: Байден зробив важливу заяву щодо санкцій проти Росії

Це вкрай важливе питання національної безпеки, не просто питання гарного управління,
– підкреслив Джо Байден.

Також віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.

Теги: Україна Політика США Реформи Київ Новини Росії Російська пропаганда Корупція українці
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
сьогодні, 12:53 Нельзя заступаться за тех, кто живет в Украине по законам России
Володимир Шередега 625
Гендиректор ТОВ СП
сьогодні, 11:03 Гендиректор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський: Я втомився від непрофесіоналів у владі
745
Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
сьогодні, 10:01 Спрос без границ: ТОП-8 самых неожиданных закупок украинских госучреждений
Ваші гроші в Інтернеті 4270
Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
сьогодні, 08:25 Як закрити ФОП прямо з дому: проста покрокова інструкція
Все про роботу 1582
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
сьогодні, 08:02 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
2180
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Росія дозволила українським інспекторам перевірити військові частини біля кордону
15 січня , 10:09 6
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук