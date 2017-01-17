  • укр
  • рус
22:46
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, сьогодні
Корупція в
ЦРУ
21:51, сьогодні
Підсумковий випуск новини за 21:00: Непокарані водії-мажори. Бойкот Ляшкові
Випуск новин
22:26, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корупція в "Укроборонпром": хто і як розкрадає гроші на військову техніку

ЦРУ 21:51, сьогодні 284 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "ЦРУ" – Державний концерн "Укроборонпром" неодноразово фігурував у гучних корупційних скандалах. І це не дивно – фінансові звіти "Укроборонпрому" максимально приховані від громадськості. Тож активісти та журналісти б’ють у набат – куди і на що йдуть оборонні мільярди.

За фактами розкрадання грошей у держконцерні СБУ, Нацполіція, ДФС, прокуратура та МВС зареєстрували десятки кримінальних проваджень, та поки заявлені розслідування до реальних судових вироків так і не дійшли.

Податківці запідозрили зброярів у відмиванні коштів через фіктивні фірми-"прокладки", коли закуповувалися послуги та товари, а гроші перераховувалися на конвертаційні центри.

Підозрюють "Укроборонпром" і у співпраці з країною-агресором.

Читайте також: Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року

Про те, чи купували оборонні заводи "повітря" і за яку ціну, де взяти запчастини до військової техніки, які виготовляє Росія та чи справді оборонні заводи постачають обладнання для російської військової техніки – дивіться у розслідуванні агентів "ЦРУ".

Теги: Політика Корупція ЦРУ Укроборонпром Розслідування Зброя
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как мы превращаемся в Россию
сьогодні, 22:01 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 500
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
сьогодні, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1085
Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
сьогодні, 20:00 Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
Інна Жолобович 953
Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
сьогодні, 19:01 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
Едуард Крижанівський 4 3344
Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
сьогодні, 16:08 Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
1579
У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак
27 грудня 2016 , 22:12 88
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада 2016 , 05:11 11
Дружина міністра культури померла від хвороби
 7 жовтня 2016 , 13:36 5
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня 2016 , 19:16 1
Як олігархи знищили найприбутковіше підприємство на Львівщині
 18 серпня 2016 , 23:10 3
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня 2016 , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук