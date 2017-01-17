Корупція в "Укроборонпром": хто і як розкрадає гроші на військову техніку

У свіжому випуску програми "ЦРУ" – Державний концерн "Укроборонпром" неодноразово фігурував у гучних корупційних скандалах. І це не дивно – фінансові звіти "Укроборонпрому" максимально приховані від громадськості. Тож активісти та журналісти б’ють у набат – куди і на що йдуть оборонні мільярди.

За фактами розкрадання грошей у держконцерні СБУ, Нацполіція, ДФС, прокуратура та МВС зареєстрували десятки кримінальних проваджень, та поки заявлені розслідування до реальних судових вироків так і не дійшли.

Податківці запідозрили зброярів у відмиванні коштів через фіктивні фірми-"прокладки", коли закуповувалися послуги та товари, а гроші перераховувалися на конвертаційні центри.

Підозрюють "Укроборонпром" і у співпраці з країною-агресором.

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Про те, чи купували оборонні заводи "повітря" і за яку ціну, де взяти запчастини до військової техніки, які виготовляє Росія та чи справді оборонні заводи постачають обладнання для російської військової техніки – дивіться у розслідуванні агентів "ЦРУ".